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ضبط 24 مخبزا لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:06 م
ضبط 24 مخبزا لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة تهريب السلع المدعمة الى السوق السوداء.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط  16مخبز لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتجميع دقيق مدعم لبيعة فى السوق السوداء بمركز شبراخيت. 


وضبط 8 مخابز للإستيلاء على كمية 5030 رغيفا.

 

كما اسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم  الغير  صالحة للاستهلاك الآدمى و تحرير 14 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمراكز دمنهور وإيتاى البارود وحوش عيسي والمحمودية والدلنجات.

 

أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اخبار البحيرة

حملات تموينية

تموين البحيرة

مخابز مخالفة

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