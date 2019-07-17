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ضبط 2020 هاربا من أحكام وتحصيل 77.170 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:50 ص
ضبط 2020 هاربا من أحكام وتحصيل 77.170 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 2020 متهما، منهم 744 حكما جزئيا، و 103 حكم مستأنف، و 1141 حكم غرامات، 31 حكم مخالفات،و ضبط 1 متهم هارب من جناية كما تم تحصيل 77 ألفا 170 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية مدير المباحث الجنائية حملة تنفيذ الأحكام النيابة العامة

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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