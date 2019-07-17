ضبط 2 طن ونصف ملح طعام يشتبه بعدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 2 طن و 500 كيلو ملح طعام متحجر يشتبه عدم صلاحيته للإستهلاك الأدمى بقرية البدنجانية مركز السنطة بمحافظة الغربية.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط "عادل، م أ، " 35 سنة صاحب محل لبيع الملح بقرية البدنجانية مركز السنطة، وبحوزته 2 طن و500 كيلو ملح طعام متحجر ومعد للبيع يشتبه بعدم صلاحيتة للإستهلاك الادمى، تم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر 11819 جنح مركز السنطة وتولت النيابة التحقيق.