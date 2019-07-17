ضبط 15 قضية مخدرات و59 قطعة سلاح أبيض فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

وأسفرت الحملة عن ضبط قطعة سلاح نارى غير مرخص، كما تم ضبط 15 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و59 قطعة سلاح أبيض، و45 قضية تموينية.

كما شنت إدارة المرور حملة مرورية مكبرة بكافة الطرق والمحاور وأسفرت عن ضبط 2744 مخالفة مرورية، وأسفرت حملة مباحث عن تنفيذ الأحكام على تنفيذ 3525 حكما قضائيا متنوعا بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة المختصة.