ضبط متعهد نقل دقيق لتصرفه فى ربع طن دقيق من الحصة المنصرفة له بالغربية

الغربية – عادل ضرة

القى المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على متعهد نقل دقيق مخابز بلدية بقرية دخميس مركز المحلة، أثناء تواجده بدائرة قسم ثالث المحلة، لقيامه بالتصرف فى ربع طن دقيق مدعم من الحصة المنصرفة له بالبيع فى السوق السوداء.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط، "رضا.م.ع" 38 سنة متعهد نقل دقيق لتصرفه فى 4 أجولة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 200 كيلو من الحصة المنصرفة له، تحرر المحضر 522 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثالث المحلة، وتولت النيابة التحقيق.