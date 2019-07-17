ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات خلال حملات أمنية فى السحر والجمال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، عن ضبط (عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية ، سبق إتهامه فى إحدى القضايا لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لسلاح نارى وذخائر لحماية تجارته غير المشروعة ، مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وذلك حال تواجده بمدخل قرية سعدون بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.