ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر بحملات تموينية

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (146) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز وتعبئة اللحوم بدائرة مركز شرطة قويسنا (محافظة المنوفية) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما قدرها (1,681 طن "مفروم دواجن، سجق، برجر، كفتة، دهون حيوانية، بروتين صويا نباتى") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وانتهاء تواريخ الصلاحية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (27) قضية أسطوانات بوتاجاز بـ (1278) أسطوانة بنطاق محافظات "الجيزة، الإسكندرية ، البحيرة، المنوفية ، الغربية، الشرقية، الدقهلية ، دمياط ، الإسماعيلية ، الفيوم ، أسيوط ، الأقصر ، أسوان ".. شملت عدد (7 بيع بأزيد من السعر المقرر بعدد 24 إسطوانة – 2 استخدام فى غير الغرض بـ 2 إسطوانة - 9 تجميع بعدد 426 أسطوانة- 2 تصرف بالبيع بعدد 826 أسطوانة – 3 غلق مستودع – 4 عدم الإعلان عن الأسعار).. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (15) قضية مواد بترولية بإجمالى (42740) لتر سولار- بنزين "بنطاق محافظات "البحيرة ، المنوفية ، الغربية ، الشرقية ، الدقهلية ، بنى سويف، قنا ، أسوان ، الأقصر" شملت (5 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 8440 لتر- 1 تصرف بالبيع بإجمالى 23000 لتر- 6 بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى 11300 لتر – 3 عدم انتظام القيد بالسجلات).. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ونجحت جهود شرطة التموين في ضبط (8) قضايا دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (377,964 طن دقيق، وضبط (234) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (21) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (3.370 طن سلع تموينية، 1332 عبوة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (2) قضية فى مجال الاستيلاء على الدعم وضبط (29) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها ("7,806 طن – 1531عبوة– 65 قطعة" مواد غذائية.

وضبطت شرطة التموين (22) قضية فى مجال الغش غير الغذائى.. ضبط خلالها ("5,870 طن – 7055 عبوة- 16376 قطعة – 2545متر " مواد غير غذائية، وضبط (574) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط (33) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها..ضبط خلالها (8,726 طن".

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (16) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها 9210 عبوة سجائر، وضبط (9) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (8,350 طن أسمدة وأعلاف– 82 عبوة مبيدات، وضبط (2) قضية واحدة فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (1451 عبوة أدوية ومكملات غذائية – 400 قطعة عدسات لاصقة.