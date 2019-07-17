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صور .. نائب وزير الزراعة تتابع أعمال التحصين والتسجيل بالأكمنة بكفر الشيخ

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:52 م
صور .. نائب وزير الزراعة تتابع أعمال التحصين والتسجيل بالأكمنة بكفر الشيخ نائب وزير الزراعة تتفقد تحصين الماشية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابعت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أعمال الترقيم والتسجيل والتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكمين القرضا، مدخل محافظة كفر الشيخ من جهة طنطا بمحافظة الغربية، كما تابعت أعمال الترقيم والتسجيل والتحصين لدى العرب الرحل المنتشرين بمدينة كفر الشيخ، وبعدد من القرى، واستمعت لهم والتقطت عدد من الصور التذكارية من الفتيات والاطفال من العرب الرحل.

جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (1)

وقد بدأت أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الماشية من الحمى القلاعية يوم 22 يونيو الماضى، وستنتههى يوم 8 أغسطس المقبل.

جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (2)

وأكدت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة خلال جولتها، أنها سعيدة بحرص طب بيطرى كفر الشيخ على متابعة أعمال التحصين والترقيم والتسجيل أولاً بأول، وهناك تجاوب من الأهالى ووالمزارعين على تحصين ماشيتهم.

جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (3)

رافقها خلال تفقد متابعة أعمال التحصين، الدكتور عبدالحكيم إسماعيل ، مدير عام الطب البيطرى، وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة ، والمسئولين بطب بيطرى كفر الشيخ.

جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (4)

وعلى جانب آخر، ستتفقد محرز عدد من المزارع السمكية بالزاوية للتعرف على إنتاج تلك المزارع من الأسماك.

جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (5)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (6)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (7)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (8)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (9)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (10)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (11)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (12)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (13)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (14)
 
 
جولة نائب وزير الزراعة بالأكمنة لتحصين الماشية (15)

 


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