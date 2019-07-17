صور.. نائب وزير الزراعة: إقامة مصنع ثلج بمزرعة الزاوية السمكية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – فريق المحافظات

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أثناء تفقدها مزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنها ستدخل خطة تطوير المزارع السمكية على مستوى الجمهورية، وسيتم إقامة مصنع ثلج متنقل بالمزرعة .

وتابعت الدكتورة منى محرز الأعمال الجارية بالمزرعة، وأنواع الأسماك التي تربى بها وكميات الإنتاج، مؤكدة أنها ستكون من بين المزارع السمكية الحكومية التي ستدخل خطة التطوير.

وكانت تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أعمال الترقيم والتسجيل والتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكمين القرضا ،كما تابعت أعمال الترقيم والتسجيل والتحصين لدى العرب الرحل المنتشرين بمدينة كفر الشيخ وبعدد من القرى، واستمعت لهم والتقطت عدد من الصور التذكارية من الفتيات والأطفال من العرب الرحل،كما تفقدت أعمال لجان أعمال التحصين بدائرة مركز كفر الشيخ ، ولجان التحصين بقرية الشريف بمركز الرياض.

وأكدت الدكتورة منى محرز، خلال جولتها، أنها سعيدة بحرص طب بيطري كفر الشيخ على متابعة أعمال تحصين الماشية وترقيمها وتسجيلها أولاً بأول، وهناك تجاوب من الأهالي والمزارعين، لتحصين ماشيتهم.

رافقها خلال تفقد متابعة أعمال التحصين، الدكتور زغلول خضر، مساعد نائب الوزير، والدكتور عبد الحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى، وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة، والمسئولين بطب بيطري كفر الشيخ .



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة