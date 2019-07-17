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صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نييال

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:00 ص
صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نييال سيول فى نيبال
أ ش أ - تصوير رويترز

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أعلن مسئولون فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التى تضرب جنوب آسيا منذ يوم الجمعة الماضى إلى 78 متوفيا، و32 مفقودًا.

 

وأعلن المركز الوطنى للعمليات الطارئة فى نيبال - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أمس الثلاثاء - أن أكثر من 40 ألف جندى وضابط شرطة استعانوا بالمروحيات والوسائل الأرضية لنقل الغذاء والخيام والأدوية لآلاف الأشخاص الذين تضرروا من الفيضانات.

جانب من الفيضانات فى نيبال
جانب من الفيضانات فى نيبال

 

سيول فى نيبال
سيول فى نيبال

 

فيضانات نيبال (1)
فيضانات نيبال (1)

 

فيضانات نيبال (2)
فيضانات نيبال (2)

 

فيضانات نيبال (3)
فيضانات نيبال (3)

 

فيضانات نيبال (4)
فيضانات نيبال (4)

 

فيضانات نيبال (5)
فيضانات نيبال (5)

 

فيضانات نيبال (6)
فيضانات نيبال (6)

 

فيضانات نيبال (7)
فيضانات نيبال (7)

 


نيبال

سيول

أمطار

فيضانات

انهيارات أرضية

اليوم السابع بلس

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