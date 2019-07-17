صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نييال

أ ش أ - تصوير رويترز

أعلن مسئولون فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التى تضرب جنوب آسيا منذ يوم الجمعة الماضى إلى 78 متوفيا، و32 مفقودًا.

وأعلن المركز الوطنى للعمليات الطارئة فى نيبال - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أمس الثلاثاء - أن أكثر من 40 ألف جندى وضابط شرطة استعانوا بالمروحيات والوسائل الأرضية لنقل الغذاء والخيام والأدوية لآلاف الأشخاص الذين تضرروا من الفيضانات.



جانب من الفيضانات فى نيبال



سيول فى نيبال



فيضانات نيبال (1)



فيضانات نيبال (2)



فيضانات نيبال (3)



فيضانات نيبال (4)



فيضانات نيبال (5)



فيضانات نيبال (6)