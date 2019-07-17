صور.. مدرسة جديدة ابتدائية مشتركة للقضاء على تكدس الطلاب بحى غرب أسيوط

أسيوط ـ فريق المحافظات

أعلن المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن استلام مدرسة ابتدائية مشتركة بحى غرب أسيوط، بطاقة 40 فصلا دراسيا بخلاف غرف الإدارة والمعامل والمكتبة ودورات المياه للبنين والبنات وذوى الاحتياجات الخاصة والإدارة.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن المدرسة الابتدائية المشتركة تم إنشاؤها بعد دراسة الاحتياج التى أجرتها الهيئة على منطقة حى غرب والتى تشهد العديد من مدارسها تعدد الفترات، حيث تم بناؤها على جزء مقتطع من مزرعة مدرسة الثانوية الزراعية وتقع بمنطقة نايلة خاتون لتخدم تلك المنطقة، بالإضافة إلى حى غرب ومنطقة سيد.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح، أنه تم تخصيص 10 فصول من إجمالى فصول المدرسة لمرحلة رياض الأطفال، وتخصيص 30 فصلاً للمرحلة الابتدائية ليتم القضاء نهائيًا على تعدد الفترات بمدارس صلاح سالم و مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية ولتنخفض الكثافات إلى معدلاتها الطبيعية بتلك المدارس والمدارس المحيطة بها بمدرسة الطليعة الابتدائية ومحمد فريد الابتدائية كأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة طبقا لرؤية مصر 2030 فى مجال التعليم.

وأشار المهندس عبدالفتاح، إلى أن تصميم المدرسة بأعلى معدلات الجودة والأمان حيث تم استبدال جميع زجاج النوافذ العادى بزجاج مصنوع من مادة البولى غير القابل للكسر والمانع لدخول الأشعة وحماية لأبنائنا التلاميذ، وتم مراعاة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية حيث تم تزويد المدرسة بطفايات الحريق سعة 15 كيلو بكل دور، بالإضافة إلى وسيلة إطفاء إضافية وهى الخزانات العلوية أعلى المدرسة وصناديق الحريق بكل دور وزيادة عدد السلالم بالمدرسة لتفادى تكدس الطلاب أثناء الصعود والهبوط.















































