سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة الأقصر الأزهرية ..

صور.. لقاءات تعريفى لطلاب الإعدادية للإلتحاق بمعهد العلوم الإسلامية بالأقصر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:47 م
صور.. لقاءات تعريفى لطلاب الإعدادية للإلتحاق بمعهد العلوم الإسلامية بالأقصر لقاء تعريفى لطلاب الشهادة الإعدادية للتعريف بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة
الاقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، لقاء تعريفى مع طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على نسبة تزيد على أكثر من 75% فأكثر وأولياء أمورهم، وذلك للتعريف بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة وكيفية الإلتحاق به، وذلك بقاعة الجودة بديوان عام المنطقة، وبحضور الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل مدير عام العلوم العربية والشرعية، وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير إدارة رعاية الطلاب، وفهد محمد الصغير مسئول الدعم الإلكترونى .

وأشار الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن الهدف الأساسى من المعهد هو إعداد جيل مؤهل علميًا وثقافيًا من العلماء؛ ليكونوا دعاة للأزهر فى الخارج بمنهج وفكر وسطى معتدل ومتطور ومستنير.

وقدم الدكتور عمرو طه مدرس اللغة الإنجليزية بمعهد العلوم الإسلامية، شرح وافى عن كل ما يخص المعهد والشروط اللازم توافرها للتقديم، ومميزات المعهد من ناحية توفير كافة خدمات الرعاية الصحية والرياضية والثقافية والدينية وأحدث الطرق التعليمية والمناهج التربوية المتطورة، من خلال نخبة تدريس وإدارة منتقاة على أعلى مستوى بهدف تخريج داعية موسوعى قادر على حمل رسالة الأزهر الشريف ومنهجه الوسطى للعالم كله ؛ ويتكفَّل الأزهر بكافة المصروفات الدراسية والسكن والإعاشة ، وأجاب على كافة أسئلة أولياء الأمور والطلاب التى طُرحت، وعلى من يرغب فى الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليه الشروط ملء الاستمارة المخصصة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (1)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (2)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (3)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (4)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية 

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (5)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (6)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية (7)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

معهد العلوم الاسلامية بالاقصر

طلبة الشهادة الاعدادية

الازهر الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة