صور.. لقاءات تعريفى لطلاب الإعدادية للإلتحاق بمعهد العلوم الإسلامية بالأقصر

الاقصر – أحمد مرعى

عقدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، لقاء تعريفى مع طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على نسبة تزيد على أكثر من 75% فأكثر وأولياء أمورهم، وذلك للتعريف بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة وكيفية الإلتحاق به، وذلك بقاعة الجودة بديوان عام المنطقة، وبحضور الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل مدير عام العلوم العربية والشرعية، وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير إدارة رعاية الطلاب، وفهد محمد الصغير مسئول الدعم الإلكترونى .

وأشار الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن الهدف الأساسى من المعهد هو إعداد جيل مؤهل علميًا وثقافيًا من العلماء؛ ليكونوا دعاة للأزهر فى الخارج بمنهج وفكر وسطى معتدل ومتطور ومستنير.

وقدم الدكتور عمرو طه مدرس اللغة الإنجليزية بمعهد العلوم الإسلامية، شرح وافى عن كل ما يخص المعهد والشروط اللازم توافرها للتقديم، ومميزات المعهد من ناحية توفير كافة خدمات الرعاية الصحية والرياضية والثقافية والدينية وأحدث الطرق التعليمية والمناهج التربوية المتطورة، من خلال نخبة تدريس وإدارة منتقاة على أعلى مستوى بهدف تخريج داعية موسوعى قادر على حمل رسالة الأزهر الشريف ومنهجه الوسطى للعالم كله ؛ ويتكفَّل الأزهر بكافة المصروفات الدراسية والسكن والإعاشة ، وأجاب على كافة أسئلة أولياء الأمور والطلاب التى طُرحت، وعلى من يرغب فى الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليه الشروط ملء الاستمارة المخصصة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية



منطقة الأقصر الأزهرية تعقد لقاء تعريفي لطلاب الشهادة الإعدادية لـمعهد العلوم الإسلامية