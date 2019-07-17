صور .. كوثر غارمة مهددة بالحبس بسبب 25 ألف جنيه تكاليف جراحة زوجها

اسيوط – ضحا صالح

أسباب متنوعة اختلف فيها الغارمات و لكنهن اجتمعن علي الحبس بسبب عدم قدرتهن علي تسديد تلك الديون ، فمهن من اقترضت من اجل دراسة الابناء و منهن من عانت الامرين لزواج بناتها فاقترضت و تداينت و وقعت علي نفسها ايصالات امانه و شيكات من اجل توفير عيشة كريمة لهن .

السيدة كوثر عبد الظاهر احدي السيدات التي ستدفع سنوات من عمرها تقضيها في السجن بسبب الحكم عليها في ايصالي امانه بمبلغ 25 ألف جنيه ، لم تقترضه الست كوثر من اجل انفاقه علي الرفاهيات و لكنها اقترضته من اجل عملية زوجها بالعمود الفقري ، و لتجهيز البنات ولمعاناة زوجها من مرض بالقلب يعوق حركته

قالت الست كوثر انها اقترضت مبلغ 25 الف جنيها بعد معاناة زوجها بالانزلاق الغضروفي الذي اقعده عن الحركة واضطرت للاقتراض بالدين وتوقيع ايصال امانه لاجرائه عملية ، في العمود الفقري و اضافت ثم اصيب زوجها بمشكلة في القلب واضطرت للاقتراض ايضا من اجل عمل عملية تغير صمام له في القلب ، واعقب ذلك زواج بناتها فهي لديها 3 بنات الامر الذي اضطرها للاقتراض بسبب تجهيز البنات حتي وصل المبلغ المدانة به الي 25 الف جنيه وقعت علي ايصالي امانه لتسديدهم ولكنها فشلت في السداد بسبب عدم قدرتها علي توفير الاقساط الملزمة بسدادها والمستحقة عليها

واضافت انها مهدده بالحبس بسبب هذا المبلغ ولا تمتلك اي شيء تبيعه لتسدد الدين الذي يحاصرها والذي بسببه ستقضي مدة عقوبه بين حيطان السجن ، و ناشدت اهل الخير بمساعدتها في تسديد الدين قبل ان يتم حبسها وتترك زوجها المريض الذي يعاني من القلب و من عدم الحركة بسبب عملية الانزلاق الغضروفي بالعمود الفقري

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