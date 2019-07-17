صور.. كنيسة القديسة تريزا تحتفل بعيد العذراء سيدة جبل الكرمل بصلوات القداس وتجديد الكنيسة والأيقونات

سارة علام

احتفلت أمس بازيليك (كاتدرائية) القديسة تريزا بمصر الجديدة ورهبان الكرمل بعيد مريم العذراء سيدة جبل الكرمل أو ما يعرف بعيد سيدة الكرمل وذلك من خلال الصلاة عقب تجديد الكنيسة وتدشين الأيقونات بالمزار الجديد.

قال الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر إن الكنيسة تحتفل اليو بعيد عذراء الكرمل، وحسب الكتاب المقدس يرى النبى إيليا رؤية على جبل الكرمل، سحابة صغيرة تأتى محملة بالأمطار لتشبع جفاف أرض إسرائيل فى ذاك الوقت.يوضح فى تصريحات صحفية، فى هذه الرؤية وجدت الكنيسة صورة العذراء مريم التى تحمل المسيح للعالم ليروى عطشه.

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ويستكمل الأنبا باخوم حديثه: أسس رهبان الكرمل ديرهم وفى الـ16 من يوليو عام 1251، وظهرت العذراء مريم لمؤسس الدير القديس سيمون ستوك، يبقى هذا العيد خبر سار لكل من يعطش للحب، وللخلاص".

حضر الحفل، المونسينيور برونو موزارو القاصد الرسولى سفير الفاتيكان لدى القاهرة و المونسينيور خوسيه كاربالو رئيس مجمع الحياة المكرسة و الجمعيات الرسولية بالفاتيكان و المطران عادل زكي مطران اللاتين في مصر و الانبا كيرلس وليم مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك و الأنبا باخوم و الأنبا دانيال مطران ايبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك و المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر و الأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان في مصر و الأب باتريك المفوض الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر و العديد من الإباء الكهنة و القامات و ممثلين عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية والارثوذكسية و الرهبان و الراهبات من الرهبانيات المختلفة و رجال الأعمال و الشخصيات السياسية الهامة و الشعب الذي جاء للاحتفال .