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صور .. قافلة سكانية بعزبة برج العرب للكشف المجانى شرق الإسكندرية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:46 م
صور .. قافلة سكانية بعزبة برج العرب للكشف المجانى شرق الإسكندرية القافلة الطبية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحى ثان المنتزه، قوافل سكانية بنطاق الحى، وذلك تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبدالسلام سكرتير عام حى ثان المنتزه.

حيث تم تنظيم قافلة سكانية بعزبة العرب الكبرى، بمشاركة عدد من الجهات المختصة المتمثلة فى منطقة المنتزه الطبية من خلال الأطباء والصيادلة ممثلى المنطقة الطبية.

وتم إجراء الكشوف الطبية اللازمة لأهالى العزبة بإجمالى (24 حالة أمراض باطنة، 17 حالة أطفال، 45 حالة أمراض نساء ، 22 حالة تنظيم أسرة ، 17 حالة متابعة حمل ،45 مشورة) ، وصاحب ذلك ندوة توعوية ألقيت على الأهالى من قبل مسئول الإعلام والتثقيف الصحى بمنطقة المنتزه الطبية، عن الكشف المبكر عن سرطان الثدى .

وعن الرعاية البيطرية، فكانت من خلال مشاركة مدير إدارة المعمورة البيطرية بتقديم التوعية البيطرية وطرق رعاية الحيوانات والصحة البيطرية .

وعن مشاركة إدارة التموين والتجارة الداخلية، فكانت من خلال منفذ متحرك لبيع إسطوانات الغاز بسعر 70 جنيها للإسطوانة الواحدة ، بالإضافة إلى وجود منفذ متحرك لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة لبيع منتجات الشركة بسعر المعرض.

كما شارك بالقافلة إدارة مشروعك بالحى وفريق التسويق التابع للإدارة للتوعية بأهمية مشروعك ومميزاته وكيفية الإستفادة منه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين الدخل، إلى جانب مشاركة فريق إدارة التوعية بشركة المياة بالإسكندرية مع المواطنين فى العزبة، وأيضاً عن طريق الوسائل الإيضاحية، تم توعية المواطنين بكيفية ترشيد استهلاك المياه، كما كانت هناك مشاركة لممثلى إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان والتنويه عن فتح فصول لمحو الأمية بالعزبة وإجراء اختبارات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة، إلى جانب مشاركة رئيس وحدة المندرة الاجتماعية للتوعية بطرق الحصول على معاش تكافل وكرامة وتوضيح الفئات المستهدفة.

أقيمت فعاليات القافلة بحضور (مدير مركز معلومات التنمية المحلية ، مدير التنمية الريفية ، وكيل مركز معلومات التنمية ، باحثى المركز ، رئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر ، المنسق الإعلامى بالحي)

 

1
القافلة الطبية بالإسكندرية

 

2
منفذ متحرك لبيع إسطوانات الغاز

 

3
القافلة الطبية بالإسكندرية

 

 

 


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