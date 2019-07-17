صور.. فحص 122 ألف سيدة خلال المبادرة الرئاسية لـ"دعم صحة المرأة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة"، والتى تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض السارية عند السيدات، مضيفا ان المبادرة لاقت تفاعلا كبيرا من السيدات وتم توقيع الكشف على أكثر من 122 ألف سيدة بكافة مركز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم الدفع بـ321 فريقا طبيا متخصصا للمشاركة فى هذه المبادرة داخل 278 وحدة صحية بجميع القرى والمراكز بالاضافة مستشفيات الاورام مثل مركز دمنهور للاورام، لافتا الى توفير المستلزمات والاجهزة الطبية بكافة الوحدات الصحية للكشف المبكر على السيدات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى سياق منفصل، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعه الزراعية وتأكيداً لهيبة الدولة .

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة رفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرقات والميادين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة .

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لازالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الزراعة والاجهزة الامنية.

واسفرت تلك الحملات عن إزالة 9 حالات تعدى على أراضى زراعية وحالة ملك الآثار بناحية لقانة بشبراخيت مساحه 240 متر وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية .

وكذلك فك شدة خشبية للشروع فى صب أعمدة دور أول على مساحة 140متر بقرية على بن أبى طالب بمركز ومدينة بدر دون الحصول على ترخيص .

كما اسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إدارى فى مواجهة 5 مخالفات عبارة عن مبانى وعشش على حرم طريق أسلفت الطود أراضى أملاك دولة وتنفيذ 10 حالات إزالة فورية عبارة عن عشش أغنام وطيور وحجرات بالطوب الأبيض بمركز ومدينة أبو المطامير، كما تم إزالة 30 إشغال ثابت ومتحرك بشوارع مركز ومدينة إيتاى البارود .

وعلى جانب آخر، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية لإنجاح الحملة القومية الثانية للتحصين وتطعيم المواشى ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيرا الى قيام مديرية الطب البيطرى بتحصين عدد 13798 رأس ماشية ليصبح إجمالى التحصينات التى قامت بها الحملة حتى الأن 314405 رأس حيوان وذلك من خلال لجان التحصين بجميع مراكز المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الحملات الوقائية التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.



إزالة 68 حالة اشغال وتعدى على الاراضى الزراعية بالبحيرة



إزالة 68 حالة اشغال وتعدى على الاراضى الزراعية بالبحيرة



إزالة 68 حالة اشغال وتعدى على الاراضى الزراعية بالبحيرة



إزالة 68 حالة اشغال وتعدى على الاراضى الزراعية بالبحيرة



فحص 122 الف سيدة خلال مبادرة الرئيس ل دعم صحة المرأة بالبحيرة



فحص 122 الف سيدة خلال مبادرة الرئيس ل دعم صحة المرأة بالبحيرة



فحص 122 الف سيدة خلال مبادرة الرئيس ل دعم صحة المرأة بالبحيرة



فحص 122 الف سيدة خلال مبادرة الرئيس ل دعم صحة المرأة بالبحيرة



فحص 122 الف سيدة خلال مبادرة الرئيس ل دعم صحة المرأة بالبحيرة