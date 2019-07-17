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صور .. غرس 100 شجرة مثمرة ضمن خطة تطوير وتجميل قرية شقلقيل بأسيوط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:09 ص
صور .. غرس 100 شجرة مثمرة ضمن خطة تطوير وتجميل قرية شقلقيل بأسيوط زراعة أشجار مثمرة بقرية شقلقيل
أسيوط ـ فريق المحافظات

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة سرعة إنجاز الخطوات التنفيذية لتطوير وتجميل قرية شقلقيل وضرورة توافر كافة الخدمات المجتمعية والبيئة والصحية من خلال تفعيل وتنظيم عدد من القوافل البيطرية والطبية داخل القرية وتوافر اللوحات الإرشادية والتعريفية لأبناء القرية، والعمل على استغلال مواردها الذاتية بما يساعد على تحويلها إلى قرية نموذجية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مشيراَ إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة السبل والآليات المعاونة لخطة الدولة فى دعم وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، وخاصة القرى والعشوائيات وإعداد دراسة استرشادية لتصبح دليلاَ يمكن تطبيقه لتطوير القرى الأخرى.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، من الانتهاء من المرحلة الخاصة بتطوير وتجميل القرية بغرس 100 شجرة مثمرة، وذلك خلال الجولة التفقدية للدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برفقه الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، والدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة لشئون الزراعية والبيئية، والمهندس تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وسمير مخلوف مدير عام إدارة المشروعات البيئية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة وطالبات الكلية .

وأشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم الانتهاء من غرس 100 شجرة مثمرة من نباتات الموالح "ليمون وبرتقال ومانجو" والتى تعد إحدى الخطوات التنفيذية لتطوير قرية شقلقيل والتى تهدف لتوفير بيئة نظيفة مثمره بعيدة عن التلوث وتحسين الصورة الجمالية للقرية، وتضمنت زيارة نائب رئيس الجامعة لشقلقيل عقد لقاءاً توعوياً مع أبناء القرية من مختلف الأعمار للتعريف بأهمية مجهودات الجامعة الهادفة إلى تطوير القرية، والتى دعت خلالها إلى ضرورة تكاتف كافة الإطراف والجهود مع إدارة الجامعة وكافة المؤسسات بما يساعد فى عملية التطوير وتعظيم الاستفادة منها.

وأعلنت الدكتورة مها غانم خلال زيارتها للقرية عن إطلاق قافلة بيطرية يوم الثلاثاء القادم 23 يوليو، من الشهر الجارى وقافلة طبية أخرى يوم الجمعة 26/7 لكافة التخصصات، و كذلك الاستمرار فى تنفيذ والانتهاء من الإجراءات لوضع خطة ذات جدول زمنى يبدأ بالتنمية البشرية والتدريب على المشروعات الصغيرة مع بحث إمكانية إنشاء مجتمعى خدمى لمختلف المجالات مع مختلف الوزارات والتواصل مع وزارة الرى وذلك لتعظيم الاستفادة من المساحات المهدرة فى تطوير الخدمات المقدمة مع العمل على تنسيق الجهود من أجل توظيف شراكة الجامعة فى إطلاق مبادرة صنايعية مصر فى توفير فرص تدريب وتأهيل لشباب القرية .

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (3)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (4)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (5)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (6)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل 
 
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (7)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (8)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (9)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل 

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (10)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل 

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (11)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (12)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل 

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (13)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (14)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل 

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل (15)
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية شقلقيل 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

قرية شقلقيل

القرى الاكثر احتياجا

غرس 100 شجرة مثمرة

رئيس جامعة اسيوط

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