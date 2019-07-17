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صور.. عاقل بالغ قوى البدن.. الإفتاء توضح 9 شروط للحج

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:44 ص
صور.. عاقل بالغ قوى البدن.. الإفتاء توضح 9 شروط للحج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، 9 شروط لأداء الحج، أولها الإسلام، والبلوغ، والعقل والحرية.
 
 
وأضافت دار الإفتاء، أن من بين شروط الحج، الاستطاعة وقالت:"الاستطاعة وهو ما يعبر عنه بالزاد والراحلة -القدرة على تكاليف السفر- ويشترط أن يكون الحاج وراحلته زائدا"، بالإضافة إلى قوة البدن بحيث يكون قادرا على تحمل مشاق السفر.
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"إمكان المسير إلى مكة بحيث يدرك وقت المناسك بها وخاصة الوقوف بعرفة دون أن يحتاج إلى الإسراع فى السير فوق العادة، كما أنه يجب خلو الطريق من المهلكات بحيث يأمن فيه على نفسه وعرضه وماله".
 
بالإضافة إلى أنه من شروط الحج أن من كان معه مال وهو غير متزوج وقد تحقق احتياجه إلى الزواج ليعصم نفسه فالزواج فى حقه مقدم على الحج وعليه أن يعف نفسه أولا بالزواج.
 
 
 
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