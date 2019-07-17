صور.. ظاهرة خسوف القمر تزين سماء البرازيل وألمانيا وباكستان وبريطانيا وفرنسا

كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

شهدت مصر والعالم، خسوفًا جزئيًا للقمر، شوهد فى كل أنحاء مصر ، و فى الوطن العربى، وشاهدته أستراليا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.



إيطاليا تشهد خسوف القمر



خسوف القمر فى سويسرا



خسوف القمر فى سويسرا



البرازيل



الخسوف فى ألمانيا



البرازيل



خسوف القمر فى البرازيل



البرازيل



جانب من الخسوف البرازيل



الخسوف فى ألمانيا



ألمانيا



ألمانيا



باكستان



بريطانيا