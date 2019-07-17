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صور.. ظاهرة خسوف القمر تزين سماء البرازيل وألمانيا وباكستان وبريطانيا وفرنسا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:02 ص
صور.. ظاهرة خسوف القمر تزين سماء البرازيل وألمانيا وباكستان وبريطانيا وفرنسا خسوف القمر
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

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شهدت مصر والعالم، خسوفًا جزئيًا للقمر، شوهد فى كل أنحاء مصر ، و فى الوطن العربى، وشاهدته أستراليا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

إيطاليا تشهد خسوف القمر
إيطاليا تشهد خسوف القمر

 

خسوف القمر فى سويسرا (1)
خسوف القمر فى سويسرا 

 

خسوف القمر فى سويسرا (2)
خسوف القمر فى سويسرا 

 

البرازيل
البرازيل

 

الخسوف فى ألمانيا
الخسوف فى ألمانيا

 

البرازيل-(1)
البرازيل

البرازيل-(2)
خسوف القمر فى البرازيل

البرازيل-(3)
البرازيل

البرازيل
جانب من الخسوف البرازيل

الخسوف-فى-ألمانيا
الخسوف فى ألمانيا

ألمانيا-(1)
ألمانيا

ألمانيا-(2)
ألمانيا

باكستان
باكستان

بريطانيا
بريطانيا
 
خسوف القمر فى إيطاليا (1)
خسوف القمر فى إيطاليا 

خسوف القمر فى إيطاليا (2)
إيطاليا

خسوف القمر فى إيطاليا (3)
خسوف القمر فى إيطاليا 

خسوف القمر فى إيطاليا (4)
خسوف القمر فى إيطاليا

خسوف القمر فى إيطاليا (5)
خسوف القمر فى إيطاليا 

خسوف القمر فى إيطاليا (6)
خسوف القمر فى إيطاليا

 


خسوف القمر

البرازيل

ألمانيا

أستراليا

مصر

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