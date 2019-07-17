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صور.. ضبط 19 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالمحلة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:21 ص
صور.. ضبط 19 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالمحلة
الغربية - مصطفى عادل

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شنت الأجهزة بمديرية امن الغربية حملة أمنية مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط حائزى الأسلحة النارية والمخدرات بمدينة المحلة الكبرى، قادها اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بإشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، أسفرت عن ضبط 19قضية مخدرات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط 12 طربة حشيش، وربع كيلو هيروين وأسلحة نارية وبيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

قضيه مخدرات (1)
 

 

قضيه مخدرات (2)
 

 

قضيه مخدرات (3)
 

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المحله

المباحث الجنائيه

اللواء طارق حسونه

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