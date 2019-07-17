صور.. شاب مريض وزوجته يناشدان محافظ سوهاج بعلاجهما وإنقاذهما من السجن

سوهاج – عمرو خلف

فى منزل صغير مبنى من الطوب البلوك غير مسقوف بقرية الحمدية الحاجر بمحافظة سوهاج تعيش أسرة فقيرة مكونة من 8 أفراد فى هذا المنزل غير المؤهل للمعيشة فلا يوجد بداخله أى شيء سوى بعض أدوات المطبخ القديمة، فالأب والأم واثنين من أبنائهما يعانون من "الفتاق" ويحتاجون إلى عمليات جراحية وكذلك يعانى الأب من الرباط الصليبى، بالإضافة أن الأب عليه ديون 40 ألف جنيه كان قد اقترضها من الجمعيات للإنفاق على العلاج والأسرة وأصبح قعيدا بسبب المرض ولا يملك أى شىء ولم يسدد حتى الآن أى من النقود مما قد يعرضه للسجن.

السيد الضبع حسانين 42 سنة وزوجته نعمة أحمد صابر 32 سنة يعيشان حياة صعبة لا يجدان من يساعدهما فالمنزل مبنى من الطوب البلوك ولا يوجد به أى شىء وينامون على الأرض ولا يوجد سوى بطاطين قديمة ينامون عليها، بالإضافة إلى أنها يعانيان من "الفتاق" و2 من أبنائهما ويحتاجون إلى عمليات جراحية بسبب الآلام الذين يعانون منها وكذلك معاناة الأب من الرباط الصليبى ولا يقوى على العمل ولكن لا يستطيعون إجراء العمليات بسبب ضيق ذات اليد فالأسرة عليها ديون من الجمعيات بمبلغ 40 ألف جنيه ولم يسددوا حتى الآن، مما قد يعرضهم للسجن ويحتاجون إلى علاج شهرى مما دفعهم إلى مناشدة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بعلاجهم على نفقة الدولة وإنقاذهم من السجن بسبب الديون المتراكمة عليهم.

التقى "اليوم السابع" الزوج والزوجة فى قرية الحمدية الحاجر، حيث قالت الزوجة باكية: "ليس لدينا أى شىء والمنزل خالى تماما من الأثاث وينامون على الأرض، بالإضافة إلى أنهم يحتاجون لبن الأطفال للطفلة الرضيعة ولا يستطيعون شرائها فنجن نعانى من مرض "الفتاق" ونحتاج إلى عمليات جراحية ونتالم ولم يشعر بنا أحد فكل دخلنا المادى 380 جنيها معاش تكافل وكرامة يحصل عليها زوجى، بالإضافة إلى الديون التى تراكمت علينا بسبب قلة الدخل ومصاريف العلاج.

وأضافت الزوجة قائلة: "نعيش حياة صعبة وعلى الكفاف فى منزل خالى من كل شىء ولكن ماذا نفعل ولا نجد من يساعدنا حتى الطعام لم يكن متواجدا كل يوم لان زوجى لا يعمل إلا مرة كل 10 أيام بسبب مرضه"، مناشدة محافظ سوهاج ومديرية الصحة بعلاجهم على نفقة الدولة ومديرية التضامن بمساعدتهم ماديا وشراء بعض الأثاث لهم لكى يعيشون حياة آدمية، وكذلك أهل الخير لسداد القروض الذين حصلوا عليها من الجمعيات الخيرية فهم معرضون للسجن.

فيما قال الزوج السيد الضبع 42 سنة، إنه يحتاج إلى العملية الجراحية وكذلك زوجته وأبنائه فهم يشعرون بالآم شديدة ولا يستطيع العمل بسبب ذلك ويعيش مع أسرته فى ظروف قهرية وخاصة بعد تراكم الديون عليه وتعرضه للحبس مطالبا الجمعيات الخيرية ومديرية التضامن بمساعدته وفرش بعض الأثاث له وسداد يونه وكذلك مديرية الصحة بعلاجه على نفقة الدولة.



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