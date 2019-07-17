صور.. رفع 446 طن قمامة ومخلفات صلبة واستمرار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 446 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الـ 5 أيام الماضية.

وأوضح محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم رفع 20 طن قمامة خلال حملات مكبرة بنجع العرايا، وطريق معبد أتريبس بالشيخ حمد، مشيراً إلى استمرار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وصيانة وإصلاح كشافات الإنارة وتركيب لمبات الليد الجديدة بنطاق دائرة المركز، وحول منطقة الدير الأبيض وعلى امتداد طريق بر ايسر بترعة نجع حمادي، بالإضافة إلى رفع 20 طن أخرى من القمامة بمنطقة نجع الدير الأحمر والشريفات والغوانم بقرية إدفا.

وأضاف إلى أنه خلال قيام حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة للمرور على مياه نهر النيل بنطاق الوحدة القروية لتونس، تلاحظ وجود جرارات بسائقيها يقومون بإلقاء المخلفات على ضفاف النيل بنجع رأس الحجر بقرية الشيخ مكرم، حيث تم ضبط السائقين وتم التحفظ على الجرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية شنت حملة نظافة مكبرة استهدفت قرية برديس وشارع محى الدين بمنشاة برديس، وشارعى مجمع الأزهر، والصهريج، وأسفرت الحملة عن رفع 70 طن من المخلفات والتراكمات، مشيراً إلى القيام بحملة نظافة اخرى استهدفت شارع منشأة برديس، وطريقى أبو حلقات و التوادر، وتم رفع 80 طن من المخلفات والتراكمات.

وفى حى شرق سوهاج، لفت أحمد شاكر رئيس الحى إلى أنه تم رفع 6 طن من القمامة والأتربة من خلال استهداف ستة شوارع فرعية (شارع الصفا - أحمد بن حنبل - الإمام مالك - نور الإسلام - إيهاب مقلد - الأزهر).

أما فى حى غرب سوهاج، قالت فريده سلام رئيس الحي، أنه تم القيام بحملة صيانة لكشافات الإنارة، وتركيب لمبات جديدة بشارعى الحسن بن علي، واسعد الخدري، مشيرة إلى إزالة لافتات الإعلانات العشوائية والمخالفة، بمناطق " الجوازات، والمحطة، والعروبة ".

ولفت عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم رفع 15طن من المخلفات بجانب الكوبرى العلوي، وتمت أعمال صيانة أعمدة الإنارة على الطريق، مشيراً إلى أنه تم تمشيط الطريق بقرية سلامون من مدخل الشوادر وحتى كوبرى الشوادر.

وأكد شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم رفع 50 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، خلال حملات نظافة مكبرة نفذتها الوحدة، بطريق الشيخ منصور، بنجع العربات بأولاد سلامة، وطريقى ترعة الفارة بالشواولة، والجوانب بالشواولة، وكذلك الطريق المار بنجع الحرجاوى بالخنانسة.

وفى مركز ومدينة أخميم، أوضح عاطف الصمطى رئيس المركز أنه تم رفع 10 طن مخلفات صلبة بالمركز ودهان الأرصفة مع أعمال الإنارة العامة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى رفع 10 طن مخلفات وأتربة فى حملة مكبرة بقرية نيدة شملت شارع الترعة المردومة، ومنطقة مسجد على بن ابى طالب، ومنطقة سور الجامعة، ونجع فاضل.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة عن تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمجلس قروى البطاخ لتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق، حيث تم رفع 165 طن مخلفات قمامة واتربة، ومخلفات تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة الطرق العامة ومداخل القرى، لافتاً الى رفع 13 مطب عشوائى فى الشوراع العامة والفرعية، بمجلس قروى شندويل البلد.



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج



رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج