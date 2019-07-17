سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع 446 طن قمامة ومخلفات صلبة واستمرار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بسوهاج

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:32 ص
صور.. رفع 446 طن قمامة ومخلفات صلبة واستمرار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بسوهاج رفع القمامة والمخلفات من مدن ومراكز سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 446 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الـ 5 أيام الماضية.

وأوضح محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم رفع 20 طن قمامة خلال حملات مكبرة بنجع العرايا، وطريق معبد أتريبس بالشيخ حمد، مشيراً إلى استمرار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وصيانة وإصلاح كشافات الإنارة وتركيب لمبات الليد الجديدة بنطاق دائرة المركز، وحول منطقة الدير الأبيض وعلى امتداد طريق بر ايسر بترعة نجع حمادي، بالإضافة إلى رفع 20 طن أخرى من القمامة بمنطقة نجع الدير الأحمر والشريفات والغوانم بقرية إدفا.

وأضاف إلى أنه خلال قيام حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة للمرور على مياه نهر النيل بنطاق الوحدة القروية لتونس، تلاحظ وجود جرارات بسائقيها يقومون بإلقاء المخلفات على ضفاف النيل بنجع رأس الحجر بقرية الشيخ مكرم، حيث تم ضبط السائقين وتم التحفظ على الجرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية شنت حملة نظافة مكبرة استهدفت قرية برديس وشارع محى الدين بمنشاة برديس، وشارعى مجمع الأزهر، والصهريج، وأسفرت الحملة عن رفع 70 طن من المخلفات والتراكمات، مشيراً إلى القيام بحملة نظافة اخرى استهدفت شارع منشأة برديس، وطريقى أبو حلقات و التوادر، وتم رفع 80 طن من المخلفات والتراكمات.

وفى حى شرق سوهاج، لفت أحمد شاكر رئيس الحى إلى أنه تم رفع 6 طن من القمامة والأتربة من خلال استهداف ستة شوارع فرعية (شارع الصفا - أحمد بن حنبل - الإمام مالك - نور الإسلام - إيهاب مقلد - الأزهر).

أما فى حى غرب سوهاج، قالت فريده سلام رئيس الحي، أنه تم القيام بحملة صيانة لكشافات الإنارة، وتركيب لمبات جديدة بشارعى الحسن بن علي، واسعد الخدري، مشيرة إلى إزالة لافتات الإعلانات العشوائية والمخالفة، بمناطق " الجوازات، والمحطة، والعروبة ".

ولفت عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم رفع 15طن من المخلفات بجانب الكوبرى العلوي، وتمت أعمال صيانة أعمدة الإنارة على الطريق، مشيراً إلى أنه تم تمشيط الطريق بقرية سلامون من مدخل الشوادر وحتى كوبرى الشوادر.

وأكد شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم رفع 50 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، خلال حملات نظافة مكبرة نفذتها الوحدة، بطريق الشيخ منصور، بنجع العربات بأولاد سلامة، وطريقى ترعة الفارة بالشواولة، والجوانب بالشواولة، وكذلك الطريق المار بنجع الحرجاوى بالخنانسة.

وفى مركز ومدينة أخميم، أوضح عاطف الصمطى رئيس المركز أنه تم رفع 10 طن مخلفات صلبة بالمركز ودهان الأرصفة مع أعمال الإنارة العامة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى رفع 10 طن مخلفات وأتربة فى حملة مكبرة بقرية نيدة شملت شارع الترعة المردومة، ومنطقة مسجد على بن ابى طالب، ومنطقة سور الجامعة، ونجع فاضل.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة عن تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمجلس قروى البطاخ لتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق، حيث تم رفع 165 طن مخلفات قمامة واتربة، ومخلفات تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة الطرق العامة ومداخل القرى، لافتاً الى رفع 13 مطب عشوائى فى الشوراع العامة والفرعية، بمجلس قروى شندويل البلد.

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (1)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (2)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (3)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (4)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (5)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (6)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج 

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (7)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج 

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (8)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج (9)
رفع القمامة وحملات النظافة بشوارع سوهاج

 

 

سوهاج

طما

رفع تراكمات قمامة ومخلفات

قرية برديس

طريق معبد اتريبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يشدد على تكثيف حملات رفع القمامة ومعاقبة المخالفين

السبت، 13 يوليه 2019 05:02 م

استجابة لصحافة المواطن.. محافظة الجيزة: تم رفع القمامة من شارع الفادى بفيصل

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:00 م

رفع القمامة من شوارع الكونيسة أحد مطالب أهالى الطالبية بالهرم

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص

شركة النظافة بالزيتون تتخلى عن رفع القمامة.. والاهالى يتعاونون مع الحى لإزالتها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:49 م

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية: رفع القمامة بقرية السد فى قليوب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة