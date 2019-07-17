صور .. حملات فى أحياء الإسكندرية لمواجهة المبانى وأعمال الهدم المخالفة

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت محافظة الإسكندرية، عدة حملات للتصدى لظاهرة البناء المخالف، وذلك فى نطاق الأحياء المختلفة.

حيث شن حى ثان المنتزه، من خلال إدارة إشغال الطريق، حملة مكبرة بناءا على توجيهات العميد خالد كشك رئيس الحى، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، حملة فورية للتصدى لمخالفات البناء .

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وفك الشدة الخشبية الخاصة بالأعمدة، وذلك للأعمال المخالفة الكائنة بمنطقة العماروة أمام مستشفى المعمورة للأمراض النفسية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

من جهه أخرى تلقى حى المنتزة أول بلاغ بوجود أعمال هدم فى عقار بشارع محمد الصيرفى سيدى بشر بتغير شقة لفتحها محل، تم تحت إشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول وبمتابعة مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات توجهت إدارة أشغال الطريق للعقار المذكور، وتم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وفى نفس السياق تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، من إدارة المتابعة الميدانية بالحى بلاغ بوجود شروع فى أعمال هدم مخالفة بشارع العنانى، دائرة قسم اللبان، كلفت الإدارات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة.

فإنتقلت إدارة المتابعة الميدانية بالحى برفقة إدارات إشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحي، لإيقاف الأعمال المخالفة ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة فى أعمال الهدم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى هذا فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة والرصد لأى أعمال مخالفة وإيقافها على مدار اليوم بنطاق الحى لفرض الإنضباط والإلتزام بالقوانين.

كما شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف، وفك الشدات الخشبية لـ ٤ عقارات مخالفة بمحرم بك بقيادة العميد فادى نقولا رئيس الحى

حيث شن حى وسط اليوم حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدات الخشبية لإربع عقارات بمحرم بك، حيث تم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية بالعقار الكائن بـ ٢٢ شارع الحدينى، إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبيه للعقار الكائن بـ٣ شارع الحامدى خلف مستشفى سهلا، إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية بالعقار الكائن بـ ١٤ شارع العباسى، إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية بالعقار الكائن بـ ٣٨ شارع الحبشة من الإسكندراني، وذلك بمشاركة مدير إدارة المتابعة، ومفتشى المتابعة بالحى، وجارى العمل.

وقد شن حى وسط حملة شاملة مكبرة بمشاركة رئيس قسم المحاضر بالإدارة العامة للرصد البيئي، رئيس قطاع وسط بشركة نهضة مصر،ومديرى إدارات: الرصد البيئى، النظافة، رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحى، وممثل إدارة اشغال الطريق، ومديرى إدارات العلاقات العامة والأزمات .

وتم خلال الحملة ضبط عدد من المحال ،الكافيهات، والمطاعم، التى تدار بدون ترخيص، وأعمال ترميمات منازل ومحلات بدون رخصة، وتحرير عدد من المحاضر البيئية وتحصيل الغرامات الفورية المقررة، وضبط حالات الاشغالات المتنوعة التى تم رفعها، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات بمعرفة الإدارات المختصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الفريزة، والتحفظ على جوانى الفرز ، وتم اقتياد المخالفين لقسم الشرطة المختص.

وكلف العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، ومدير مركز معلومات التنمية المحلية بحى ثان المنتزه ، بحصر مشكلات أهالى عزبتى العرب الكبرى والصغرى وحصر مشكلات أهالى ريف المنتزه للإرتقاء بالأماكن الأكثر احتياجا.

حيث قام مدير إدارة التنمية الريفية بالحى، بجولة تفقدية إشتملت على تفقد عزبتى العرب الكبرى والصغرى، وإلتقى فيها بعدد من الأهالى وتبين سوء حالة كابلات الكهرباء بالشبكة العمومية، وانتشار تراكمات القمامة، ووجود ترعة مكشوفة تمثل خطراً على المارة، إلى جانب وجود بلاعات صرف صحى بدون أغطية، وتم تسجيل كافة الملاحظات لعرضها فى تقرير مفصل على السيد العميد رئيس الحى لإتخاذ اللازم نحوها بمعاونة جهات الإختصاص.

من جهه أخرى قامت إدارة عمليات الكهرباء بحى ثان المنتزه، تحت إشراف مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى، بأعمال رفع كفاءة الكهرباء والإنارة بشوارع الحى ، حيث قامت ببناء وتركيب غطاء غرفة تفتيش كهربائية أرضية بشارع 30 الجديد بتقاطع شارع النبوى المهندس، وإصلاح كابل هوائى بطريق المعمورة أمام مدخل عزبة الماكينة أدى لإنارة 16 كشاف صوديوم، وإنارة 2 كشاف بمدخل العزبة .

جاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، للتيسير على المواطنين وإنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة.



فك الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف



فك الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف



فك الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف



فك الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف



فك الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف



فك الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف



سوء حالة كابلات الكهرباء بريف المنتزة



سوء حالة كابلات الكهرباء بريف المنتزة