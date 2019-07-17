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للسفر إلى الأراضى المقدسة..

صور.. حجاج بيت الله يتوافدون على الصالة الموسمية بمطار القاهرة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:08 م
صور.. حجاج بيت الله يتوافدون على الصالة الموسمية بمطار القاهرة حجاج بيت الله
كتب محمود عبد الغنى

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بدأ منذ قليل، توافد طلائع حجاج بيت الله الحرام، على الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، تمهيدا للانتهاء من  إجراءات سفرهم للأراضى الحجازية المقدسة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إن أول رحلات الحجاج ستنطلق فى الساعات الأولى من صباح الخميس، على متن الشركة الوطنية مصر للطيران، من الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة.

ولفتت المصادر، إلى أن أولى الرحلات تخص حجاج قرعة وزارة الداخلية، التى ستنطلق وسط تجهيزات كبيرة وتيسيرات للحجاج المسافرين وذويهم من المودعين بالمطار.

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادى الإفريقى.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من غدا الخميس، الموافق 18 يوليو الجارى على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.

حجاج بيت الله (1)
 

 

حجاج بيت الله (2)
 

 

حجاج بيت الله (3)
 

 

حجاج بيت الله (4)
 

 


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