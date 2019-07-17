صور..البابا ثؤدوروس الثانى يزور مكتبة الإسكندرية ويتفقد معمل ترميم المخطوطات

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الاسكندرية اليوم زيارة البابا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا، لمكتبة الإسكندرية واستقبلة مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقى، يرافقه المهندسة هدى الميقاتى نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل بمكتبة الإسكندرية، حيث تفقد البابا ثيؤدوروس الثانى، متحف المخطوطات ومعامل الترميم لمتابعة أهم المشروعات الخاصة بترميم المخطوطات

وقام معمل الترميم منذ تاريخ نشأته ببعض أعمال الترميم لمجموعة من المؤسسات، منها ترميم 100 مخطوطة قبطية نادرة بالتنسيق مع الكنيسة الارثوذكسية، ومجموعة نادرة من الكتب والمخطوطات لدار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، ومخطوطات نادرة لمكتبة البلدية بطنطا بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية، وتحديث وترميم المخطوطات الخاصة بالأزهر الشريف ودار الكتب الوطنية الليبية

وقد تم تطوير معمل الترميم وكذلك معمل الكيمياء سنة 2002 بمنحة إيطالية، إلى أن أصبح واحدا من أهم المراكز المعنية بالترميم فى مصر والشرق الأوسط.

ويعد معمل الترميم التابع الى إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الاسكندرية، أحد أهم معامل ترميم المخطوطات القديمة بمصر، حيث يتبع المعمل المعايير الدولية لمؤسسات الترميم العالمية والتى تتلخص فى الدراسة التحليلية والتسجيل الدقيق لكل عناصر العمل الأثرى قبل الترميم.

ويعمل بقسم الترميم الملحق بمتحف المخطوطات مجموعة من المختصين بأعمال الترميم، الذين تم تدريبهم وإعدادهم فى مصر وخارجها ليقوموا بهذا العمل على أكمل وجه.