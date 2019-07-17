صور.. أهالى الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم

الأقصر – أحمد مرعى

استخدم أهالى المدن والقرى بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، كافة الوسائل لحماية أنفسهم من درجات الحرارة المرتفعة التى تعدت الـ45 درجة فى وقت الظهيرة، حيث قاموا برش المياه على رؤوسهم فى الشوارع، واستخدموا الأكياس والكرتون لحماية أطفالهم وزوجاتهم خوفاً على تضررها من حرارة الطقس.

وكان قد شهدت منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أمام مجمع المدارس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما تجمع الأهالى وقائدو المركبات وسيارة شرطة تأمين مارة وقت وقوع الحادث، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبناؤهم



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبنائهم



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبنائهم



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبنائهم



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبناؤهم



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبناؤهم



أهالي الأقصر يواجهون الطقس الحار بالمياه والأكياس والكرتون لحماية أنفسهم وأبناؤهم