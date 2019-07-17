"صحة أسوان": طوارئ فى مستشفيات المحافظة بسبب موجة "الحر"

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة مستشفيات الحميات وأقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والصدر والرمد، وذلك فى إطار تداعيات الموجة الحارة.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن هناك تنسيقا كاملا مع مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات منذ بدء فصل الصيف لتنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة الأمراض الصيفية والتى تدخل فى حيز رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجات الحر التى تصاحبها إرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أو هبوب العواصف المحملة بالأتربة.

وأشار "حنفى"، إلى أن كافة المواقع الصحية جاهزة لإستقبال أى حالات مصابة بضربات الشمس أو إرتفاع فى درجات الحرارة أو مشاكل صدرية أو رمدية حيث تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية على مدار الـ 24 ساعة من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف الندوات التثقيفية وجرعات التوعية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى لتعريف المواطنين بالإجراءات الإحترازية الكافية لتجنب الإصابة بأمراض الصيف المتنوعة.

وعلى جانب آخر، تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، خلال إحدى حملات التفتيش على أماكن بيع وتخزين المنتجات، من ضبط 500 كيلو جرام من الأرز المغشوش، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف الأسواق على مستوى المراكز والمدن والقرى لمتابعة حركة تداول المنتجات الغذائية المختلفة والإطمئنان على مدى مطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

ومن جانبه، أعطى أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الصحة بالإستمرارفى تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق وأماكن بيع المنتجات والسلع الأساسية والغذائية المختلفة للتأكد من جودتها وصلاحيتها الفنية للإستهلاك الآدمى.

وكلف المحافظ، بضرورة تشديد الرقابة الصحية والتموينية بشكل متواصل لتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق وإعدام كافة السلع المنتهية الصلاحية وإتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين للحفاظ على صحة المواطن الأسوانى.



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