صاحبة شقة واقعة مقتل سيدة السلام: "بعمل إعلانات للدعارة وأبتز الرجالة"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، للمتهمة "مني.ع" صاحبة الشقة التي شهدت مقتل سيدة طعناً بالسلاح الأبيض في السلام، بتهمة استخدام شقتها في الأعمال المنافية للآداب والشذوذ.

واعترفت المتهمة أمام النيابة بأنها تدير شقتها للأعمال المنافية للأدب، ولديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وأنها كانت تضع كاميرات صغيرة بالغرف بمساعدة المجني عليها، لتسجيل فيديوهات خاصة بالأشخاص الذين يترددون على الشقة، لمساومتهم على مبالغ إذا انقطع حضورهم.

وأوضح مصدر أمنى، أنه عثر بداخل الشقة علي فيديوهات خاصة بالأشخاص التي كانت تستدرجهم في الشقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على صاحبة الشقة التى شهدت واقعة مقتل سيدة على يد شاب بمنطقة السلام للوقوف على ملابسات الحادث ونشاط الشقة.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن المجنى عليها تدعى "ر.م"، تقيم بمحافظة كفر الشيخ ومطلقة وقدمت منذ شهرين إلى منطقة السلام وأقامت بصحبة صديقها لها شهرتها"شوشو ".

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بناطق متفرقة من الجسم وتبين أنها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.