سقوط عصابة سرقة عدادات المياه والكهرباء بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة عدادت المياه والكهرباء والألوميتال من العمارات السكنية.

كانت معلومات قد وردت للنقيب أحمد مهران والنقيب إسلام الفولي معاونا مباحث قسم ثان طنطا، بقيام كل من " م. ر. ر. ر " 22 سنة تاجر خردة، "عِ. م.عِ. إ " 20 سنة و شهرته (عِوَض كلبه )عاطل، " م.د ا.ع. ح " 18 سنة و شهرته (قرصه )عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سرقة عدادت المياه والكهربا والألوميتال من العمارات السكنية.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وضباط مباحث قسم ثان طنطا، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من عدادت المياه المسروقة والشبابيك الألوميتال مقطعة والمواسير الحديد المسروقة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.