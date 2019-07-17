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سفير مصر فى كندا يناقش مع رئيس مجلس الأعمال الكندى سبل تعزيز الاستثمارات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:38 م
سفير مصر فى كندا يناقش مع رئيس مجلس الأعمال الكندى سبل تعزيز الاستثمارات سفير مصر فى كندا
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير المصري لدى كندا، أحمد أبوزيد، اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الأعمال الكندي، جولدي حيدر، حيث تم مناقشة سبل دعم الاستثمار بين مصر وكندا، ووضع خطة عمل مشتركة للتعريف بفرص الاستثمار فى مصر وتنشيط حركة التجارة والتعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقال السفير المصري في تصريحات له عقب اللقاء إن اللقاء يأتي في إطار خطة السفارة للترويج للإستثمارات الكندية في مصر والتعريف بفرص الإستثمار في مختلف القطاعات المصرية، وخاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإستثمار والذي يرسل رسائل إيجابية عن مناخ الإستثمار في مصر ويسهل عمل المستثمر ويبسط إجراءاته.

وأضاف أبوزيد أن أهمية اللقاء تنبع من أن مجلس الأعمال الكندي يعتبر من أهم التجمعات والمجالس الإقتصادية والتجارية في البلاد، حيث يضم بين عضويته كبرى الشركات الكندية المستثمرة في الخارج.

وأشار السفير المصري إلى أن المحادثات مع رئيس المجلس الكندي شهدت طرح مقترحات لارسال وفود من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الكندية لزيارة مصر العام المقبل للتعريف بفرص الإستثمار، وكذا استضافة المجلس الأعمال الكندي لمسؤولين مصريين لزيارة كندا واللقاء مع رؤساء الشركات لبحث أوجه التعاون المشترك.

كما طرح السفير المصري أيضا خلال اللقاء خطة السفارة لإنشاء مجلس للأعمال مصري كندي يضم كبرى الشركات المستثمرة من كل بلد وكيفية وضع هذه الأفكار الطموحة موضع التنفيذ بالتعاون بين السفارة والجهات المعنية في كندا.


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