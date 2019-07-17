زراعة الوادى الجديد : 42 ألف فدان زيادة في زمام زراعات المحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن رصد 42376 فدانًا و8 قيراط زيادة عن الموسم الماضي في الزمام المنزرع بعد انتهاء الحصر للمساحات الزراعية بالمحافظة علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة.

أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور مجد المرسي، أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم بلغت 408061 فدان، بينما كانت المساحة المنزرعة الموسم الماضي 2018، 365685 فدانا.

ولفت المرسي الي، أن المديرية سجلت زراعة 305885 فداناً و5 قيراط بالمحاصيل الحقلية، و 50849 فدانًاً و14 قيراطًاً بالخضر، و51325 فدانا و22 قيراطا بالمحاصيل البستانية بإجمالي 408061 فدانًا و8 قيراط للموسم الحالي.