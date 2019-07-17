رفض استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية واستمرار حبسه 45 يومًا

كتبت أمنية الموجي

رفضت محكمة جنايات الإسكندرية، استئئناف المتهم محمد رمضان على قرار حبسه 45 يومًا احتياطيًا، وقررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.