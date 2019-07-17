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رفض استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية واستمرار حبسه 45 يوما

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:11 م
رفض استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية واستمرار حبسه 45 يوما محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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رفضت محكمة الجنايات، استئناف المتهم أيمن محمد، على قرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وقررت استمرار حبسه احتياطيًا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة فى تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.


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رفض استئناف متهم

نشر أخبار كاذبة

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