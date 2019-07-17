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رئيس مصلحة الرى فى جولة بمحافظة بورسعيد للتأكد من وصول مياه الشرب

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:24 م
رئيس مصلحة الرى فى جولة بمحافظة بورسعيد للتأكد من وصول مياه الشرب رئيس مصلحة الرى فى جولة بمحافظة بورسعيد
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، اليوم الأربعاء، حالة المياه فى ترعة بورسعيد، والتأكد من توصيل المياه بالدرجات الكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد ومحطة مياه شرب الرسوة، وذلك فى ضوء توجيهات الحكومة بمتابعة حالة المياه فى جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة أقصى الاحتياجات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد المائية المطلوبة لكافة الأغراض وخصوصًا مياه الشرب بالكميات الكافية.

وأوضح السعدى أنه تم المرور على ترعة بورسعيد من الفم حتى ك 31، حيث تبين أن المناسيب أمام المحطة بالدرجات الكافية وتزيد عن الدرجات المطلوبة كما تبين قيام عمال شركة مياه الشرب بأعمال النظافة ورفع المخلفات من شبك الأعشاب أمام المحطة.

كما تم المرور حتى نهاية الترعة بالكيلو 76 وتبين وجود أعمال تطهيرات بالترعة تتم بمعرفة الإدارة العامة لرى الإسماعيلية وتم إعطاء التعليمات بزيادة معدلات التنفيذ والدفع فورًا بمعدات الصيانة الوقائية لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت.

وأضاف أنه تم الاطمئنان على أن مناسيب المياه أمام جميع محطات مياه الشرب التى تغذى المحافظة بالمناسيب الآمنة والمحطات تعمل بالطاقة الكافية.

وأوضح السعدى، أنه عرض على محافظ بورسعيد المشاكل التى تواجه أعمال الصيانة بترعة بورسعيد فى المسافة من ك 32 للنهاية وصعوبة دخول المعدات والعاملين، وأبدى المحافظ استعداده باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة الوزارة فى هذا الشأن.

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مياه الشرب

رئيس مصلحة الرى

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