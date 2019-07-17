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رئيس جامعة حلوان: فتح باب التقديم للمدن الجامعية أغسطس المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:00 ص
رئيس جامعة حلوان: فتح باب التقديم للمدن الجامعية أغسطس المقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

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أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية داخل المدينة الجامعية بالمطرية، وذلك للوقوف على ما تم بها من أعمال تجديد وصيانة، مشيدا بما شهدته المدينة من أعمال صيانة وتجديد تتم داخل مبانى المدينة الجامعية.
 
وقال نجم لـ"اليوم السابع"، إن الجامعة تعمل على توفير كافة الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية من أجل تقديم خدمات أفضل للطلاب، هذا بالإضافة إلى العمل علي تجهيز وفرش الادوار الاربعة الاولي من المبنى، داعيا إلى ضرورة البدء على الفور في اجراءات تجهيز المطعم  بالمدينة علي ان يتم الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع تأكيد تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.
 
وقال رئيس الجامعة إنه من  المقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالمدن الجامعية لعام 2019 /2020 ، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل على أن يشترط للقبول أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين في كليات الجامعة، وأن لا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبري، أن يكون الطالب مسددا للرسوم المستحقة عليه ، وألا يكون حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة "126" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
 
 

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جامعة حلوان

باب التقدم بالمدن الجامعية

تطوير المدن الجامعية

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