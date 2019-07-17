رئيس جامعة بنى سويف: الكفاءة والتخصص معيارى اختيار القيادات الإدارية

بنى سويف : فريق المحافظات

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن اختيار القيادات الإدارية من مديرى ونواب الكليات يتم على أساس الكفاءة والتخصص وليس الأقدمية، فالجامعة تبحث عن القيادات أصحاب الكفاءة، وتتيح الفرصة للشباب فى تولى المناصب القيادية، من أجل إعداد قيادات الصف الثانى بما يساعد فى تحسين الأداء، وهو مايؤكده تعيين نائب لكل مدير على مستوى كليات وإدارت الجامعة

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بعاملى الدرجة الثانية مؤكدًا توجه الجامعة نحو تنمية وتطوير واستغلال إمكانيات وقدرات القوى العاملة الحالية، لتتمكن من النّهوض بمهامها الوظيفية وبالواجبات الموكّلة إليها، مشيرًا إلى أن اختيار نائب المدير سوف يتم عن طريق لجنة تقوم بوضع معايير للاختيار تراعى النزاهة والشفافية، وتقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.