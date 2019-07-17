رئيس جامعة أسيوط: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

أسيوط ـ فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، رفع حالة الاستعدادات القصوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، تزامناً مع ما تشهده البلاد من ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة قد يصاحبه حدوث حالات إصابة بالإجهاد الحرارى بين المواطنين، خاصةً من كبار السن .

وكلف رئيس جامعة أسيوط، الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بمتابعة انتظام نوبات العمل فى أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي، والتأكد من وجود كميات كافية من الأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لإسعاف ذلك النوع من الحالات، مع تكليف أساتذة ورؤساء الأقسام المختصين باستقبال وعلاج حالات الإجهاد الحرارى بالتواجد للإشراف على سير العمل والحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وعلى الجانب الآخر، شدد رئيس جامعة أسيوط على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لطلاب الثانوية العامة من المتردين على الجامعة لإجراء اختبارات القدرات والتى تتم بكليات الفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، مشيراً إلى حرصه على متابعة سير الاختبارات الجارية تحت إشراف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع عمداء الكليات المختصين، مع إصدار توجيهاته بضرورة مراعاة عامل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وما يجب أن بصحبه ذلك من محاذير من تعرض الطلاب المباشر للشمس، وإجراء الاختبارات فى أماكن جيدة التهوية، ووجود إشراف دقيق على لجان الاختبارات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.