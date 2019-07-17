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رئيس الوزراء ووزير المالية يعرضان اليوم مؤشرات ونتائج العام المالى 2018/2019

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:12 ص
رئيس الوزراء ووزير المالية يعرضان اليوم مؤشرات ونتائج العام المالى 2018/2019 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير المالية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى مؤتمرا صحفيا موسعا لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019 .

 

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.

 

 


رولاند جاروس

مجلس الوزراء

المؤشرات المالية

مصطفى مدبولى

العام المالى

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