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رئيس الوزراء: عرض خريطة استثمار صناعية على الرئيس قريبا لحجز الأراضى أون لاين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:05 م
رئيس الوزراء: عرض خريطة استثمار صناعية على الرئيس قريبا لحجز الأراضى أون لاين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستعرض قريبا على رئيس الجمهورية خريطة استثمارية صناعية، تهدف لعرض الأراضى الاستثمارية فى مصر أون لاين، بهدف تعريف المستثمرين بالأراضى والشروط وطرق الحجز إلكترونيا .
 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم ربط تسعير الأراضى الصناعية بسعر المرافق بهدف التنمية، مؤكدا أن الحكومة تهدف لتعميق التصنيع المحلى . 
 
ووجه رئيس الوزراء الشكر للبرلمان لإقراره مجموعة من القوانين التى ساهمت فى تحقيق أهداف التنمية التى تسعى إليها الدولة . 
 
 

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

الاستثمار

خريطة استثمارية صناعية

السيسى

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