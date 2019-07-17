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رئيس الوزراء: استقرار الاقتصاد ساهم فى استعادة قوة الجنيه أمام الدولار

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:39 م
رئيس الوزراء: استقرار الاقتصاد ساهم فى استعادة قوة الجنيه أمام الدولار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة نجحت فى موازنة العام المالى 2019/2018، بتحقيق معدل نمو وصل لـ5.7% فى الربع الأخير مما جعل مصر من أفضل الاقتصاديات فى العالم. 
 
 
وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، "إن مصر اليوم أصبحت أيقونة الدول التى نجحت فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى بعكس دول كثيرة لم تستطع تحقيق طموحات وآمال شعبها".
 
وأضاف، أن الاستقرار الاقتصادى الذى شهدته مصر ساهم فى استعادة قوة الجنيه المصرى أمام الدولار، موضحا أن نسبة البطالة انخفضت لـ8.1% مما ساهم فى خلق وتوفير فرص عمل. 
 
وأكد أن برنامج ترشيد الدعم أتاح المساحة الكافية للاتجاه للبرامج والخدمات التى تخدم المواطنين بصورة مباشرة، والإتاحة بوجود 30 مليار جنيه لبند الأجور.

مؤشرات العام المالى

معدلات النمو

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

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