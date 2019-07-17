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رئيس البرلمان الإيرانى: ترامب لديه سلوك مريض يخلق المشاكل لإيران

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:48 م
رئيس البرلمان الإيرانى: ترامب لديه سلوك مريض يخلق المشاكل لإيران رئيس البرلمان الإيرانى علي لاريجانى
وكالات الأنباء

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قال رئيس البرلمان الإيرانى، علي لاريجانى، إن أمريكا خلقت مشاكل لأوروبا والصين ولدول أمريكا اللاتينية، وليس لإيران فقط.

ووصف لاريجانى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بأن لديه "سلوك مريض" فى خلق المشاكل لإيران ولبعض دول المنطقة.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن لاريجاني، اليوم الأربعاء، قوله إن "المشاكل التي خلقها الأمريكيون هى حالة خطيرة جدا بالنسبة للعالم أجمع، وليس لإيران فقط".

وأضاف "أوجد الأمريكيون اليوم مشاكل لأوروبا والصين ودول أمريكا اللاتينية، وأوجدوا هذه المشاكل لهذه الدول كل واحدة منهم على حدا".

وأوضح "بين السياسيين في العالم، لا يوجد أي شخص متشدد وعجيب الخلق ويخلق المشاكل كترامب، فلديه سلوك مريض، ومن خلال هذا السلوك يخلق المشاكل لإيران وبعض دول المنطقة يدفعون له المال ويدفعونه إلى خلق هذه المشاكل".

وتابع لاريجاني "نحن لم نغلق باب التفاوض بعد أن اعترفوا بحقنا في تخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي لكن هناك مخلوق عجيب "ترامب" أتى إلى الحكم في البيت الأبيض ودمر الاتفاق النووي".

 


لاريجانى

ترامب

ايران

الاتفاق النووى

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