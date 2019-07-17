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دار الإفتاء توضح الحكمة من ارتداء ملابس الإحرام فى الحج.. تعرف عليها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:35 م
دار الإفتاء توضح الحكمة من ارتداء ملابس الإحرام فى الحج.. تعرف عليها حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الحكمة من ارتداء الحجاج ملابس الإحرام، ولماذا أمرنا الله بارتداء هذه الملابس تحديدا فى الحج.

 

وقالت دار الإفتاء:"أراد الله تعالى أن يذكر عباده أنهم سيلقونه ويحاسبهم عن كل ما بدر منهم، فأمرهم في الحج بارتداء زي الإحرام الذي يشبه ما يكفن فيه الميت من قماش؛ فتهون الدنيا في قلبه، ويستحضر عظمة الله ويعمل ليوم الحساب".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أطلقت هاشتاج "#الحج_المبرور"، لنشر معلومات ونصائح حول الحج، من بينها:"الله سبحانه وتعالى شرع أعمالًا يبلغ أجرها أجر الحج؛ لأنه يعلم أن النفوس تتوق إلى البيت المعظم، ولكن الكثير من الناس يعجز عن الذهاب إليه، فأبدلهم الله عوضًا عما فاتهم من ثواب،  قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ»، ثم قال: «تامةٍ تامةٍ تامةٍ» رواه الترمذي"، و"من أسرار التوجه إلى بيت الله الحرام: أننا نتوجَّه في الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام الذي هو مَحَلُّ نَظَرِ اللهِ، فيه الصلاةُ بمائةِ أَلفِ صَلاةٍ، وفيه يُستَجابُ الدُّعاءُ، فَمَنْ تَعَلَّقَ بأستارِه أو وَقَفَ عندَ ملتزمه فإنَّه يكونُ مُجابَ الدُّعاءِ، فهو بَيتٌ النَّظَرُ إليه عِبادة".

 

 


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