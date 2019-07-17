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"حياة كريمة" تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:22 م
"حياة كريمة" تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص "حياة كريمة" تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص
قنا - وائل محمد

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أعلنت محافظة قنا، أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تم تنظيم قافلة علاجية اليوم الأربعاء بمستشفى قنا الجامعى.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مديرعام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على مرضى قرية المقربية مركز قوص، وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وسيتم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولاً الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وفى المنيا، صرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنيا واستكمالاً لدورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى ساهمت بمساعدة زواج 21 عروسة يتيمة.

وأكد شعبان أن زواج الفتيات اليتيمات يأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية، وأن الجمعية تهدف إلى إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، مشيرًا إلى أن الجمعية تنفذ خلال شهر يوليو عدد من المشروعات التنموية والخدمية تبلغ تكلفة الأعمال 3مليون و 600 ألف جنيه.

وأوضح أن تلك الأعمال تشمل (54) عملية قلب، و(30)عملية عيون، كما يتم تسليم (24) مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتسليم (12) جهاز تعويضي وسماعات طبية لضعاف السمع, كما تم توصيل مياه شرب نقية ل (206) أسرة ضمن مبادرة "سكن كريم" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار مدير الأورمان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

حياة كريمة تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص (1)
حياة كريمة تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص

 

حياة كريمة تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص (2)
حياة كريمة تنظم قافلة علاجية لأهالى قرية المقربية بمركز قوص (2)

اورمان المنيا

المنيا

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