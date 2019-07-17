حبس 4 متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى "المكياج"

كتبت أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم وآخرين بمعرفة النيابة، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 3,000,000) ملايين جنيه بقصد توظيفها توظيفها واستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بما بالسداد، ورفضوا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأن أحد المتهمين مالك شركة للاستثمار وإدارة المشروعات تلقى مبالغ مالية منه وضحاياه بلغ إجماليها ثلاثة ملايين جنيه، وأن أحد المتهمين محبوس على ذمة قضية "نصب".