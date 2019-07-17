حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وأمر بضبط وإحضار آخر هارب

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة، بعدما ضبط بحوزته 154 طربة من مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار أخر هارب.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تورط عاطلين فى الإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، وبحوزته 154 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، بالإشتراك مع المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.