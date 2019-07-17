سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين وربة منزل 15 يوما قتلوا سائق تاكسى لسرقة سيارته بدمنهور

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:47 م
حبس عاطلين وربة منزل 15 يوما قتلوا سائق تاكسى لسرقة سيارته بدمنهور سائق التاكسى المجنى عليه
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، برئاسة المستشار أحمد شكر، ومحمد عبدالجليل وكيل النائب العام، حبس ربة منزل وزوجها وعاطل، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج سائق تاكسى وقتله بغرض سرقة سيارته بالقرب من الكوبرى الدولى بمدينة دمنهور.
 
محمد-عامر-سائق-التاكسى-المجنى-عليه-بدمنهور
محمد عامر سائق التاكسى المجنى عليه بدمنهور

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراُ بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثة "محمد عامر" 44 سنة سائق تاكسى مقيم بعزبة الحوشي التابعة لمركز دمنهور ملقاه بأرض زراعية بجوار الكوبرى الدولى دائرة القسم وبها عدة طعنات مختلفة بانحاء الجسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، والنقباء محمد عمارة وأحمد حمدي معاوني مباحث مركز شرطة دمنهور، للكشف عن ملابسات الجريمة وأبعادها وسرعة القبض على مرتكبيها.

وخلال ساعات قليلة تمكنت مباحث مركز شرطة دمنهور من القبض على المتهمين بقتل سائق التاكسى وهم" أ. م " ربة منزل و "م، ا " زوج الاولى و "ع. ا" عاطلين.

وتبين خلال التحقيقات قيام المتهمين باستدراج السائق واستيقافه بزعم توصيلهم إلى محل إقامتهم .

وأثناء سير السائق بالطريق الدولى قام المتهمين بتقيد حركة السائق وتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، مما أودت بحياته واستولوا على سيارته ومتعلقاته الشخصية وقاموا بإلقاء جثته بأرض زراعية .

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة اعترفوا بارتكاب جريمتهم الشنعاء بدافع سرقة السيارة التاكسى .

وتم تحرير المحضر اللازم الذى حمل رقم 6440 لسنة 2019 إدرى مركز دمنهور، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

 


اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

دمنهور

قتل سائق

قتل سائق البحيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة