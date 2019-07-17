حبس عاطلين وربة منزل 15 يوما قتلوا سائق تاكسى لسرقة سيارته بدمنهور

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراُ بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثة "محمد عامر" 44 سنة سائق تاكسى مقيم بعزبة الحوشي التابعة لمركز دمنهور ملقاه بأرض زراعية بجوار الكوبرى الدولى دائرة القسم وبها عدة طعنات مختلفة بانحاء الجسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، والنقباء محمد عمارة وأحمد حمدي معاوني مباحث مركز شرطة دمنهور، للكشف عن ملابسات الجريمة وأبعادها وسرعة القبض على مرتكبيها.

وخلال ساعات قليلة تمكنت مباحث مركز شرطة دمنهور من القبض على المتهمين بقتل سائق التاكسى وهم" أ. م " ربة منزل و "م، ا " زوج الاولى و "ع. ا" عاطلين.

وتبين خلال التحقيقات قيام المتهمين باستدراج السائق واستيقافه بزعم توصيلهم إلى محل إقامتهم .

وأثناء سير السائق بالطريق الدولى قام المتهمين بتقيد حركة السائق وتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، مما أودت بحياته واستولوا على سيارته ومتعلقاته الشخصية وقاموا بإلقاء جثته بأرض زراعية .

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة اعترفوا بارتكاب جريمتهم الشنعاء بدافع سرقة السيارة التاكسى .

وتم تحرير المحضر اللازم الذى حمل رقم 6440 لسنة 2019 إدرى مركز دمنهور، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.