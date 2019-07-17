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حبس عاطلين قتلا سائقا وسرقا سيارته فى "أبو النمرس" 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:32 م
حبس عاطلين قتلا سائقا وسرقا سيارته فى "أبو النمرس" 4 أيام على ذمة التحقيقات جثه-ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، لاتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته والتخلص من جثته بإلقائها فى ترعة فى أبو النمرس.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق، وفى إحدى المناطق النائية هدداه بسلاح كان بحوزتهما، وحينما حاول مقاومتهما قتلاه، وتخلصا من جثته بإلقائها فى الترعة.

وأضافت التحقيقات، أن الأهالى عثروا على جثة المجنى عليه، وحرروا بلاغا بالواقعة وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان العثور على الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الجثة، وعقب الانتهاء من مناظرتها، صدر قرار بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب، تم التوصل لهويته، وأن عاطلين وراء قتله لسرقة سيارته، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث استدرجا الضحية بحجة توصيلهما، ثم خنقاه، وتخلصا من جثته بالترعة، واستوليا على سيارته.


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