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حبس سائق ميكروباص دهس زميله بسبب مشادة كلامية بينهما بالإسكندرية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:25 م
حبس سائق ميكروباص دهس زميله بسبب مشادة كلامية بينهما بالإسكندرية حبس-ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بدهس زميله بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، وتحطيم الزجاج الأمامي لسيارته بـ"الشومة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.
 
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بشارع القفال، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو عبد الرحيم محمد عثمان، 52 سنة، سائق أتوبيس مدرسة خاصة، رقم 10232، مسجاة في الشارع المشار إليه.
 
 
 كشفت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم سعيد.م.ع، 24 سنة،  سائق ميكروباص رقم"س ي أ 3622"، أمام مقهى خفاجي بدائرة القسم، بسبب أولوية المرور. 
 
 
مما أدى إلى قيام المجنى عليه عقب ذلك بإحضار "شومة" وانتظار المتهم بالقرب من منزله، وهشم الزجاج الأمامى لسيارته، على إثرها قام المتهم بالانتقام من المجنى عليه لكسره زجاج السيارة بالشومة، ودهسه بالميكروباص قيادته ما أدى لاصطدامه بعامود إنارة بالشارع المشار إليه ومصرعه على الفور وفر هاربا.
 
على الفور تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم، وتم نقل جثة المتوفى بسيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر المحضر رقم  3595 لسنة 2019 إدارى مينا البصل بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

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