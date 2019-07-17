حبس ربة منزل وزوجها وصديقه لاتهامهم بسرقة شخصين أجنبيين فى بولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل وزوجها وصديقه ببولاق الدكرور، لاتهامهما بسرقة شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد تعرض شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية، للسرقة على يد ربة منزل وشخصين آخرين، وبالتحرى تبين أن المجني عليهما، تعرفا على ربة منزل، واتفقا معها على قضاء سهرة بشقتها.

وتبين من خلال التحريات أنه فور وصول المجنى عليهما للشقة السكنية، هددهما زوجها وصديقه، واستوليا على متعلقاتهما، وأجبراهما على توقيع إيصالات أمانة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.