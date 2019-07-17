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حبس ربة منزل باعت طفل يبلغ من العمر يوما واحدا بـ45 ألف جنيه فى دار السلام

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:24 م
حبس ربة منزل باعت طفل يبلغ من العمر يوما واحدا بـ45 ألف جنيه فى دار السلام طفل رضيع - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة دار السلام ، حبس ربة منزل 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لاتهامها بمحاولة بيع رضيع يبلغ من العمر يوما واحدا، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بـ 45 ألف جنيه، وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

وكشفت تحقيقات المستشار حسن خليل وكيل نيابة دار السلام، أن المتهمة قامت بعرض طفل للبيع بـ 45 ألف جنيه عبر صفحة علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وأن المتهمة توصلت إلى اتفاق مع أحد الأشخاص على شرائه، وتم ضبطها حال تواجدها فى محطة مترو دار السلام أثناء انتظارها للمشترى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة سبق لها بيع طفلة كانت نتاج علاقة آثمة بين مجهول وابنة شقيقها منذ عامين لسيدة وزوجها بمنطقة الخصوص مقابل 12 ألف جنيه.

وقالت التحقيقات إن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة تمكنوا من رصد إعلان عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تسمى "من اطفال الزبالة لاطفال التبنى"، وانهالت عليها الرسائل من راغبى التبنى، وقام الضباط بتتبع السيدة حتى تم ضبطها حال انتظارها للمشترى فى محطة مترو دار السلام.

كانت تحريات مباحث الادارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية المعدة بمعرفة الرائد محمد عبادى، أسفرت عن قيام المتهمة س.ع بعرضها طفلا يبلغ من العمر يوما واحدا للبيع على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوصلها لاتفاق مع أحد عملائها على بيعه مقابل مبلغ مالى خمس وأربعون ألف جنيه.

 


دار السلام

نيابه دار السلام

الاتجار فى البشر

محكمه جنوب القاهره

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